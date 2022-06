‘Binnenkort advies bevolkingsonderzoek PFAS’

Het D66-Kamerlid Kiki Hagen wilde van Kuipers weten of de resultaten van het voedselonderzoek van het RIVM aanleiding zijn voor het starten van onderzoek naar de PFAS-gehaltes in het bloed van mensen rond de Westerschelde.

Kuipers schrijft dat een bevolkingsonderzoek mensen geen zekerheid geeft over hun kans ziek te worden. Dat is per individu niet te voorspellen ,,Er is ook geen behandeling mogelijk om PFAS uit het lichaam te verwijderen. Alleen door verdere blootstelling zoveel mogelijk te beperken, zal de hoeveelheid PFAS in het lichaam langzaam afnemen”, schrijft de minister.

Volgens Kuipers is een bevolkingsonderzoek ook een zaak van lange adem. ,,Een bevolkingsonderzoek of gezondheidsonderzoek is een instrument waarmee een mogelijke trend in PFAS-concentraties in bloed over de lange termijn te volgen is. Hiermee is de bedoeling om op lange termijn de effecten van de maatregelen om de blootstelling aan PFAS te verlagen, aan lagere concentraties van PFAS in het bloed te kunnen koppelen. Zo’n onderzoek zou bij voorkeur landelijk moeten worden uitgevoerd, waarbij met tussenpozen van een aantal jaren.”

Een langdurig en landelijk onderzoek naar PFAS-concentraties in het bloed van Nederlanders kan inzicht verschaffen in maatregelen om PFAS in het milieu terug te dringen. Nederland heeft met een aantal andere EU-landen het initiatief genomen om PFAS in Europa zoveel mogelijk te verbieden.