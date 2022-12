Binnenvaartschippers kunnen problemen met ligplaatsen voortaan melden via digitaal loket

Op piekmomenten zijn er onvoldoende ligplaatsen in Zeeland en in de toekomst wordt zelfs een structureel tekort verwacht. Om beter inzicht te krijgen in de situatie langs het water heeft de provincie daarom een digitaal meldpunt ingericht. Van der Maas: ,,Zo kunnen we de sector helpen met een inventarisatie van de problemen. Elk kwartaal maken we een rapportage op. Die bespreken we met andere vaarwegbeheerders zoals North Sea Port en Rijkswaterstaat. En soms zullen we de problemen natuurlijk meteen kunnen verhelpen."