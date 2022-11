Black Friday is een gouden dag voor Bax Music, maar winkelier Eva Smits gruwt van dit ‘stomme’ fenomeen

Bij de winkel annex distributiecentrum van Bax Music in Goes heerst verkoopkoorts. Op Black Friday speelt het team namelijk een soort WK-finale. ,,Iedereen staat in de startblokken want Black Friday is steevast het hoogtepunt van het jaar”, zegt directeur Jochanan Bax. ,,Het is elk jaar de beste verkoopdag ooit. Vorig jaar verkochten we van Black Friday tot de daarop volgende Cyber Monday zo’n 90.000 producten. In zo’n weekend behalen we de omzet die we normaal in drie weken bereiken.”