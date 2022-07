Bløf blij en trots na eerste dag Concert at Sea: ‘We hebben het weer gefikst, iedereen is blij’

Bas: ,,Het is natuurlijk veel leuker om in het zonnetje op die dam te staan dan wanneer het regent. Maar het verhoogt ook het respect dat je voor het publiek hebt, want ze zijn er gewoon, ze hebben zich voorbereid op die regenbuien. Iedereen heeft weer-apps, mensen weten: 'We gaan naar Concert at Sea, dus poncho’s meenemen.’ Oké, het regent, mensen moeten regenpakken aan, maar de sfeer was er niet minder om. Wat ook een heel groot voordeel aan deze plek is, het gemiddeld festival dat op een knollenveld wordt georganiseerd, is gewoon een modderpoel en dat duurt drie dagen lang. En wij zitten op asfalt, dat droogt op en de volgende dag begin je met een schone lei en is er niks aan de hand. Bij andere festivals zitten mensen nog drie dagen in de modder.”