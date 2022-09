BLØF viert 30ste verjaardag met nieuw album

,,Als je van ‘Liefs Uit Londen’ tot aan ‘Laat Me Los’ luistert, dan besef je wat een trip het is geweest, 30 jaar BLØF. En nog steeds is, want we zijn nog lang niet klaar”, stelt de band over de selectie van de nummers. ,,En naast de hits en bekendere liedjes zijn er ook altijd nog zoveel dingen die we een beetje vergeten waren, en die hebben we ook verzameld op de ‘Kwijtgeraakt & Teruggevonden’ plaat.”