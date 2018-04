Bløf-zanger Paskal Jakobsen begint restaurant in Middelburg: 'We gaan iedereen verrassen'

Jakobsen betrekt enkele bekende Zeeuwen bij het nieuwe bedrijf. Wie dat precies zijn houdt hij nog achterwege. "Met wie we het doen willen we nog even bij ons houden. Maar dat we Zeeuwse kopstukken betrekken is een feit. Wij verwachten iedereen te gaan verrassen met ons concept."

De zanger hoeft het pand - waar voorheen café Hard & Ziel zat - niet te verbouwen. "Eigenlijk gaan we met aankleding en sfeer aan de slag. Maar echt verbouwen is niet nodig. Het was al helemaal tof." De keuken wordt wel aangepakt, zodat er breed gekookt kan worden. "Met BBQ, bakplaat en nieuwe frituur enzo."

De Bed & Breakfast boven het restaurant stopt, zegt Jakobsen. "Het appartement mogen we van de gemeente niet langer als hotelkamer verhuren, dus gaan we permanent verhuren." Hij verwacht dat het nieuwe restaurant eind september, begin oktober opengaat.



In februari kocht Jakobsen het pand aan de Turfkaai dat leeg kwam te staan na het overlijden van eigenaar Bo Wesdorp. De Middelburgse horeca-man startte er in 2017 met café Hard & Ziel, maar overleed enkele maanden later.