Blunder met omgekeerde school wordt hersteld: afbreken en weer opbouwen zoals beloofd

met video Conciërge Chiel ontdekte bouwblun­der Souburgse school: ‘Had ik maar eerder aan de bel getrokken’

OOST-SOUBURG - Al wéken had conciërge Chiel Huigen twijfels over de fundering van het nieuwe schoolgebouw van De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg. Hij was het die de fout ontdekte. ,,Nu denk ik: had ik maar eerder aan de bel getrokken.”

13 mei