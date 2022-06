Boeren en provincie onaangenaam verrast door stikstofbrief: ‘Dit gaat echt te ver’

Met video Zeeuwse bultrug springt voor twee. (Of zijn het er misschien echt twee..?)

CADZAND-BAD - De inmiddels beroemde ‘Zeeuwse’ bultrug liet zich dinsdag zien bij Cadzand-Bad, en vanochtend weer bij Nieuwvliet. Maar of hij een blijvertje is? ,,Daar hebben we betere beelden voor nodig.”

8 juni