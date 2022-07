Boeren klaar met demonstratie op het Abdijplein, met steun van de provincie op zak. ‘Ook industrie en scheepvaart moet aan tafel’

Inge uit Hoek begroef haar poes Sparkle (dacht ze), tot die tien maanden later met vijf kittens weer opdook

Inge Bauweraerts kan het nog steeds amper geloven. Een klein jaar geleden begroef ze haar poes Sparkle in haar tuin in Hoek. Dacht ze. Sinds een paar dagen is Sparkle namelijk weer thuis. En ze is niet alleen; ze is vijf kittens rijker.

