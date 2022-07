Boetes uitgedeeld bij controle stroperij rondom Stormvloedkering

zomerserie: made in zeeland | met video Van chocolade moet je bewust proeven, zonder afleiding

Bij het Ministerie van Chocolade & Culinaire zaken in Middelburg krijgen klanten een lesje in proeven. Als gepassioneerde chocolatiers willen de eigenaren Marco en Manon Adriaanse iedereen laten weten hoe lekker en veelzijdig chocolade is. ,,Chocolade is te kostbaar om van te snaaien.’’

21 juli