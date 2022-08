Boswachter Nellie: ‘Natuur en varen, daarin komen mijn twee liefdes samen’

In onze waterrijke provincie wordt heel wat af ‘geschipperd’. Je komt er van alles tegen. Van zeiljachten en motorbootjes tot rondvaartboten en vrachtschepen. In deze zomerserie interviewen we een aantal schippers over hun werk of ontspanning tijdens het varen. Met deze week Nellie Sinnige (59), schipper van excursieboot de Branta bij Staatsbosbeheer.

Vroeg beginnen

Voor een verhaal met de varende boswachter moet je wel wat over hebben: Nellies werkdag begint lekker vroeg in de ochtend, in de zomer toch het liefst om zeven uur al. ,,En als het extreem warm is zelfs al om half zes,” zegt ze. De meeste mensen zullen zich dan het liefst nog even omdraaien. ,,In de winter begin ik ook wel later hoor. Zo tussen half acht en acht uur. Als het dan zo lang donker is, voelt het zelfs voor mij onnatuurlijk om heel vroeg op te staan.’’ In de winter vaart ze ook niet iedere dag uit, zomers meestal wel. ,,Ik begin met koffie en het wegwerken van de e-mail. Dan ga ik vaak eerst naar de mosselbanken. Dat is drie kwartier varen, dus dat is een beetje saai. Maar goed om mee op te starten”.