PFAS-coördinator voor Zeeland: ‘Je wil gewoon vis uit de Westerschelde kunnen eten’

MIDDELBURG - Hij pakte de PFAS-uitstoot van Chemours in Dordrecht aan en gaat nu voor Zeeland aan de slag. Maarten de Hoog is vliegende vaart begonnen als PFAS-coördinator met als doel: een schonere Westerschelde.

De oud-directeur van de milieudienst DCMR ziet veel parallellen tussen de dossiers Chemours en PFAS-Westerschelde. ,,Die kennis wil ik graag gebruiken om ook in Zeeland in te zetten. Een les die ik bij Chemours geleerd heb is dat je eerst denkt: ‘Vermindering met 99,5 procent van de uitstoot, dat kan niet’. Maar het kan wel. Wij moeten zorgen dat de druk ontstaat om uitstoot drastisch terug te brengen. Als het echt moet, kan er veel meer dan we denken.”

De Hoog is scheikundige. Zijn hele werkzame leven heeft in het teken van het milieu gestaan. ,,Ik zou bijna zeggen ‘het zit in mijn bloed’, maar dat is in verband met PFAS niet zo handig misschien.” Hij is een van de twee PFAS-coördinatoren die vorige week zijn aangesteld. Liz van Duin, topambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de andere. Zij werkt namens het rijk, De Hoog namens de provincie.

Quote Vroeger kon je milieupro­ble­men zien. Er was rook, stank en herrie. Nu zijn het stoffen die je niet ziet Maarten de Hoog, PFAS-coördinator voor Zeeland

Hij werkte bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu aan de uitvoering van het eerste nationaal milieubeleidsplan. Na twaalf jaar theorie, beleid maken op het ministerie, stapte hij over naar de praktijk bij de DCMR, de Dienst centraal milieubeheer Rijnmond. In 2020 ging hij met pensioen. Sindsdien besteedt hij twee of drie dagen in de week aan advieswerk op het gebied van milieu, overheid en bedrijfsleven.