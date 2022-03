Wie zijn de mannen op deze bijzondere Zeeuwse oorlogsfoto?

Het is een bijzondere foto die uitgever Matty Verkamman uit Kats onlangs vond in het archief van de familie Wesdorp. Op de foto poseren marechaussees voor het voormalige politiebureau van Kortgene. De foto is vermoedelijk in 1941 of 1942 gemaakt, maar verder is er erg weinig over bekend. De namen van de mensen op de foto ontbreken, alleen Bram Wesdorp is bekend. Hij is de man vierde van links op de achterste rij, in burgerkleding.