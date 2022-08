Win win: werken in een Zeeuws verzorgingshuis mét huisvesting. ‘Na mijn werk ga ik naar het strand!’

VEERE - Het lijkt te mooi om waar te zijn: in de zomermaanden werken in een Zeeuwse zorginstelling mét gratis huisvesting. Sanne en Danielle doen het deze zomer. ,,Vakantie vieren én werken in één.”

Zeven Zeeuwse zorginstellingen hebben de handen ineengeslagen om deze zomer jongeren aan een vakantiebaantje te helpen. Het project ZomerZorg in Zeeland dient twee doelen: medewerkers in vaste dienst kunnen even op adem komen en jongeren kunnen tegelijkertijd kennismaken met Zeeland in de hoop dat ze na hun studie komen wonen en werken in de provincie.

Danielle van Halen (19) uit Winschoten verruilde haar ouderlijk huis deze zomer voor een caravan op camping Dorpszicht in Gapinge. Haar studie tot verpleegkundige volgt ze in Ede. Deze zomer werkt ze drie weken lang bij verzorgingshuis Nieuw-Sandenburgh in Veere. ,,Voor mijn opleiding hbo-v heb ik al een keer stage gelopen. Daardoor heb ik een aantekening om medicijnen te verstrekken. Dat is mooi meegenomen, omdat ik op de verpleegafdeling werk. Daar verzorg ik negen bewoners met lichamelijke klachten.”

‘Het is super leerzaam’

Zo helpt ze een patiënt die door een hersenbloeding verlamd is geraakt en in een rolstoel zit. ,,Ik help dan bij de dagelijkse dingen, aan- en uitkleden, wassen, naar het toilet gaan en eten en drinken.” Dit zijn de zogeheten Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Verpleegtechnische handelingen mag ze nog niet uitvoeren. ,,Daar vallen bijvoorbeeld katheterzorg en stomazorg onder. Dat heb ik al wel geleerd op school, maar mag ik nog niet zelfstandig doen. Het komt hier niet veel voor, maar als deze zorg gegeven wordt, mag ik meekijken met collega’s. Dat is super leerzaam.”