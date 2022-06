Brandweer bevrijdt arrestant van handboeien

Het tropisch bos in Goes gaat z’n tiende verjaardag niet halen: al vanaf de geboorte een zorgenkind­je

GOES - Het tropisch bos moest sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes weer aanzien geven. Maar de gemeente ging nat. De attractie, die een financieel blok aan het been werd, gaat zijn tiende verjaardag waarschijnlijk niet halen.

1 juni