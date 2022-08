Buiten is het zonnig, binnen bevechten gamers elkaar in een donkere ZB: ‘Je kunt hier punten verdienen voor de wereldranglijst’

De prijzen zijn best goed

Dit jaar is het wel raak. Terwijl het zonnetje buiten volop schijnt, verzamelen 90 gamers uit binnen- en buitenland zich in de ZB in Middelburg om elkaar op Playstation 4 of Nintendo Switch te bevechten in de spellen Tekken 7 en Super Smash Ultimate. Aktaş: ,,Veel spellen kun je thuis spelen met mensen over de hele wereld, maar daar zijn deze minder geschikt voor. De reactiesnelheid is dan te traag, net alsof je onder water zit. Daar hoor je veel klachten over. Het is veel beter om dit offline te spelen. De prijzen zijn best goed en je kunt hier ook punten verdienen voor de wereldranglijst van Tekken 7. Daarvoor komen mensen uit bijvoorbeeld Engeland en Duitsland speciaal naar Middelburg."