Buitenkansje voor schipspotters: mega containerschip Diletta passeert morgen

Adri de Schipper houdt vanuit zijn woning in Rilland alle passerende boten goed in de gaten. ,,Er komen hier wel vaker grote schepen voorbij, maar deze is wel heel bijzonder", vertelt hij. Schipper legt uit dat de MSC Diletta een van de grootste containerschepen ter wereld is. Met een diepgang van 15,90 meter is het een nieuw record voor de Westerschelde. ,,Vorige week kwam er een schip voorbij met een diepgang van 15,50 meter. Dat was kort het maximum.” Hij betwijfelt of er na de MSC Diletta nog andere schepen zullen passeren die zo diep liggen. Vaartuigen die over de Schelde komen mogen een maximale diepgang van 16 meter hebben.