Bultrug duikt op in de Westerschelde, dit keer voor de kust van Ritthem. ‘Hij lijkt wat vermagerd’

,,Normaal gesproken maak ik me niet zo veel zorgen als een bultrug in de Noordzee of - in dit geval - in de Westerschelde opduikt, maar deze lijkt magerder te worden en ook wat huidafwijkingen te hebben. We zien dat het dier heel wat littekens en inkepingen heeft. Ik houd 'm dus extra goed in de gaten,” aldus Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. ,,Aan zijn energieke gedrag is het gelukkig niet te merken. Het dier zwemt nog wel heel actief. Hij is ook springend gezien, dus dat is een goed teken.”

Van den Berg is er zeker van dat het over dezelfde bultrug gaat. ,,Op basis van uiterlijke kenmerken, zoals de rugvin en het staartblad hebben we dat kunnen vaststellen. Het is te hopen dat het dier weer terug naar de Noordzee zwemt. Daar kan het minst mis gaan, de Westerschelde is immers geen zee. Daarnaast is het druk met scheepvaart en de slik- en zandplaten zijn ook een obstakel.”

Het enorme dier lijkt het naar de zin te hebben voor de Zeeuwse kust, want de eerste waarneming werd op 23 mei gedaan. Visser Lourens Janisse wist het enorme dier zelfs vast te leggen, toen hij op het water ter hoogte van Westkapelle zat te vissen. In de periode die volgde, werd het zeezoogdier ook gespot voor de kust van Domburg en het Belgische Knokke. Dinsdag was het nog raak voor de kust van Cadzand, woensdag in Nieuwvliet en nu dus in de Westerschelde ter hoogte van Ritthem.

Bekijk hier de video van de eerste waarneming van de walvis, toen visser Lourens Janisse het enorme dier voor de kust van Westkapelle zag:

De bultrugwalvis is een vinvis van gemiddeld 25.000 kilo en zo’n 14 tot 15 meter lang. Dat ze af en toen in de Noordzee terechtkomen is niet heel uitzonderlijk. In de zomer zoeken ze de wat koudere wateren op, in de herfst en winter vertoeven ze liever in tropische wateren.