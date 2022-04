Burgemeester: ‘Aanhouding van uithalers bewijst noodzaak plan Veilige Zeehavens’

Als voorzitter van de Havendriehoek Zeeland/West-Brabant is Dijksterhuis nauw betrokken bij de strijd tegen criminaliteit in de Zeeuwse havens en de haven van Moerdijk. Via het programma ‘Veilige Zeehavens’ trekt hij samen op met havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk, gemeenten, douane, politie, marechaussee, het Openbaar Ministerie en de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. ‘Veilige Zeehavens’ is gericht op herkennen, melden en voorkomen van criminele activiteiten.