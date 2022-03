Cel geëist voor aframmelen ‘vervelend ettertje’

Zeeuwse uitzendbu­reaus willen Oekraïners met open armen ontvangen. ‘Taalbar­riè­re is lastig’

GOES - Zeeuwse uitzendbureaus willen Oekraïners met open armen ontvangen. Sterker: hun hulp is meer dan welkom. Al is een baan aanbieden makkelijker gezegd dan gedaan.

7 maart