Chantal Piët geniet van haar nomadenbestaan en toch: ‘Ik had het nooit gedacht, maar ja, ik mis Zeeland wel’

Soleil de Jager maakt haar ‘dansdroom’ waar

Soleil de Jager (19) danste in het verleden 6 dagen per week bij Kunsteducatie Walcheren in Middelburg. Via het project Dansdroom Zeeland kreeg ze als 11-jarig meisje de kans in het voorprogramma te staan van het befaamde Scapino Ballet. Inmiddels is ze zelf onderdeel van Nederlands oudste professionele dansgezelschap en staat ze op woensdag 21 december met de voorstelling Casablanca in Theater de Mythe in Goes.

20 december