Charlotte (30): ‘Ik strafte én troostte mezelf met vreetbuien’

Seksueel misbruik

Simons komt uit Renesse en is journalist, Afrikanist en feminist. Op haar elfde ontwikkelde ze een eetstoornis, die een jaar later leidde tot een klinische depressie. ,,Mijn eetstoornis had meerdere oorzaken, zoals wel vaker het geval is. In mijn geval ben ik genetisch belast: eetstoornissen komen in de familie voor. Ik was op jonge leeftijd onzeker, had faalangst en had een laag zelfbeeld. Ik verwarde ‘doen’ vaak met ‘zijn’: als ik ergens niet goed in was, voelde ik me een gefaald persoon. In mijn jeugd ben ik van mijn vierde tot mijn zevende seksueel misbruikt door een jongen uit de buurt. Toen ik naar de middelbare school ging en mijn lichaam veranderde, voelde ik vooral walging en woede. Mijn veranderende lichaam stond voor mij voor seksualiteit. Ik strafte én troostte mezelf met vreetbuien, waarna ik overgaf of laxeermiddelen gebruikte. Of ik at juist niet. Zo ontwikkelde ik een eetstoornis: boulimia.”