Christians zout ligt op honderden plekken in de schappen: ‘Ik ben begonnen met een emmer water uit de Oosterschelde’

Verdwijnen van schelpen­rug op de Roggen­plaat al jaren aan de gang; ‘De bult zal eens weer opbouwen’

BURGH-HAAMSTEDE - Dat de schelpenbult op de zuidkant van de Roggenplaat in de Oosterschelde is verdwenen, komt volgens Rijkswaterstaat niet door de zandsuppletie in 2019. Meerjarig onderzoek van eigen ecologen wijst uit dat het gaat om een natuurlijke ontwikkeling die al langer aan de gang is, aldus communicatieadviseur Martijn Kapel.

30 augustus