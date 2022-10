COC Songfestival volgend jaar niet in Zeeland, Zeeuwse inzending eindigt op achtste plek

De Zeeuwse inzending voor het COC Songfestival, dat zondag in Haarlem werd gehouden, is op de achtste plaats geëindigd. Toch kan Middelburger Jerry Hetharie tevreden zijn: jurylid Monique Klemann van het duo Loïs Lane (op de foto) noemde het nummer zangtechnisch een van de beste. Hetharie bracht ‘Beautiful’ ten gehore, een nummer over de onrust in de wereld van vandaag, geschreven door Henny Salamony uit Middelburg en Peter den Otter uit Roosendaal.

Hetharie is niet verdrietig dat zijn nummer niet op de eerste plaats geëindigd is. ,,De grootste winst is dat wij gisteren met alle tien kandidaten uit de regenbooggemeenschap in alle vrijheid op een podium konden staan en zingen. Waar kun je dat tegenwoordig nog in deze wereld", zei de van oorsprong Molukse Hetharie, die in een zelfgemaakte ‘robe’ van traditionele ikat-stof optrad. ,,Het was een hartstikke leuke dag met heel fijne juryleden die goede feedback gaven. Ik ben niet verdrietig dat ik niet gewonnen heb. Zeeland heeft weer even in de spotlight gestaan en we hebben kunnen delen dat er hier allerlei mooie dingen aankomen, zoals Roze Zaterdag 2023. Even ambassadeur voor Zeeland zijn, dat is ook heel leuk.”