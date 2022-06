Concert at Sea barst los, met regen: ‘Maar het mag eindelijk weer!’

Al dansend komen ze door de security. Klaar om weer eens ouderwets los te gaan op live muziek. ,,We hebben er zo veel zin in!", roept Christi. ,,Concert at Sea is al sinds 2013 vaste prik. En de groep waarmee we gaan wordt elk jaar groter.” Vandaag heeft ze haar zoons Sam en Daan meegenomen, en een hoopje vrienden. Ze hebben allemaal zo hun favorieten. ,,Froukje, daar komen we voor hè Sam”, zegt Daan. ,,Dan mogen jullie lekker daarheen”, vult moeder Christi aan. ,,Dan gaan wij los bij Miss Montreal en Kensington. Die laatste willen we niet missen, omdat het de laatste keer is dat ze op zo’n groot festival optreden.”