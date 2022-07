Concert at Sea is ideaal festival voor mensen met beperking: ‘Leuke tijd dankzij gebarentolk’

Monnikenwerk Wegkijken van onrecht op het kerkelijk erf?

Als je kind lak heeft aan regels, je uitdaagt, beledigt en je ideeën over een goed leven bespot, wat wil je dan? Het achter het behang plakken? Als de voordeur zo hard wordt dichtgetrokken dat je ook voor glasschade in de buurt vreest... Hoop je dan dat je kind wegblijft? Soms besef je als ouder ook ‘dat er best wat in zit’ of dat het tijd is om de teugels te laten vieren. Met wat geven en nemen komt het vaak op z’n pootjes terecht.

