Concert at Sea op tv

Eten maakt de geschiede­nis tastbaar: ook de zwarte bladzijden, zoals de slavenhan­del

Mag ik nog even terugkomen op Keti Koti? Dat werd op 1 juli landelijk gevierd dus ook hier in Zeeland, of misschien juist hier in Zeeland. Keti Koti staat voor ‘het verbreken van de ketenen’ en verwijst naar het feit dat op 1 juli 1863 Nederland de slavernij afschafte in Suriname en de Nederlandse Antillen. Ons Zeeuwse verleden heeft alles met slavenhandel te maken; Middelburg en Vlissingen waren het centrum van de handel in mensen.

8 juli