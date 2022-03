Coronacijfers blijven dalen in Zeeland

,,In de afgelopen week heeft de daling van het aantal positieve testen doorgezet en is nu ook zichtbaar onder de 70-plussers. Eerder zagen we de daling in deze leeftijdsgroep nog niet terug. Het beeld in Zeeland is vergelijkbaar met het landelijk beeld”, aldus de GGD Zeeland. De besmettingsgraad in Zeeland ligt volgens gegevens van het RIVM de afgelopen weken iets boven het landelijk gemiddelde.