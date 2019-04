Corry van Os verloor haar zoon Jaap aan tekenvirus TBE: ‘Op foto's zagen we zijn hersenen krimpen’

Nederland­se zeevisse­rij boekt 81 miljoen euro winst

16:41 VLISSINGEN - De totale Nederlandse zeevisserij heeft in 2018 een winst geboekt van 81 miljoen euro. Dat is 8 miljoen minder dan in 2017. Dat meldt de Wageningen University & Research (WUR) in een publicatie over de Nederlandse visserij.