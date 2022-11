Covra wil onderzoek naar eindberging kernafval niet op straat gooien

opinie ‘Klimaatac­ti­vis­ten verdoen kostbare tijd in musea’

Klimaatactivisten blijven musea gebruiken voor hun protest. Zorgwekkend, want cultureel erfgoed kan er door beschadigd raken, vindt publicist Arjan van Westen, die ook betrokken is bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Hij noemt het verontrustend dat het vastlijmen van personen aan iconische schilderijen polarisatie aanwakkert.

18 november