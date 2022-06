CSI in Zeeland: ‘Door wat wij doen, zit iemand soms jaren achter de dikke deur’

Als de antracietkleurige trailer van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant van stal is gehaald, weet je dat het foute boel is. Dat was zo in januari rond de vondst van de omgebrachte Dean (4) op Neeltje Jans. En recent nog na de moord op de 52-jarige schoenmaker Johan Quist uit Vlissingen, die in zijn eigen winkel om het leven werd gebracht.