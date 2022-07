Daan en Elisa verkopen hun Zweedse geschenkwoning. ‘Nu met de tweeling erbij is het boven te klein’

Toekomsti­ge bewoners eerste woontoren Pattist­park in Terneuzen kunnen over een jaar over de Wester­schel­de turen

TERNEUZEN - Over de bouw van de woontorens Pattistpark aan de Westerschelde in Terneuzen werd jarenlang alleen maar gepraat. Tot de Raad van State aan toe. Maar nu wordt er toch écht iets zichtbaar. Over een paar jaar ziet de skyline van Terneuzen er heel anders uit.

21 juli