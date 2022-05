Daimi Huibregtse (12) uit Wolphaartsdijk: ‘Ik vind toeristen wel leuk, ze zorgen voor afwisseling’

Zeeuwse sloeproei­ers maken zich op voor de mooiste (en de zwaarste) race van het jaar

VLISSINGEN - De koninginnenrace van het seizoen, zo mag je de Harlingen-Terschelling Roeirace gerust noemen. De race voert van Harlingen, in Friesland, naar Terschelling. Met een parcours van 33 kilometer over open water is het de zwaarste race van het seizoen. ,,Maar ook de mooiste. Als je deze hebt geroeid, mag je eigenlijk pas zeggen dat je een sloeproeier bent. En anders eigenlijk niet.”

24 mei