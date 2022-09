Damen evacueerde honderden Oekraïners: ‘Familie laat je niet in de steek’

Damen Yachting in Vlissingen had op het moment dat de oorlog uitbrak zo’n dertig medewerkers uit Oekraïne in huis. Zij hebben hun vrouwen en kinderen - zo’n zeventig in totaal - naar Zeeland gehaald. De meesten van hen werden opgevangen aan de Westerbaan in Vlissingen.

Vitalija Dolinska (38) kan niet vaak genoeg zeggen hoe dankbaar ze is. Samen met haar driejarige dochter Alysia kwam ze in maart terecht in Vlissingen. ,,Mijn goede vriendin Daria werkt bij Damen. Zij vroeg me hierheen te komen.” Vitalija leefde op dat moment al weken in angst. ,,We hadden heel veel stress: we moesten vaak naar de schuilkelders. Ik wilde niet dat mijn dochter dat moest meemaken.” De tranen springen in haar ogen. ,,Het was verschrikkelijk om mijn hele leven achter te laten, maar ik heb het gedaan voor Alysia. Ik wil dat zij veilig is.”