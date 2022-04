Danny's schaduw is een cowboy en Marjon staat op de bar

Zorgen bij Zeeuwse bioboeren over tekort aan grondstof­fen voor veevoer

VLISSINGEN - Een biologisch eitje eten met Pasen gaat wel lukken, maar of dat over een half jaar ook nog kan? Bioboer Carla de Bruijckere uit Aardenburg moet het nog zien. ,,Er is veel onzekerheid.’’

6 april