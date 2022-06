Dansers nemen publiek mee naar de ‘roaring twenties’

De Prinses en de Kikker is een succesvolle Disneyfilm uit 2009. Isabelle Zwaan zette het verhaal om in een dansvoorstelling. ,,Een leerling van de dansschool kwam op het idee om deze animatiefilm te gebruiken als startpunt voor onze show”, vertelt Zwaan. ,,Wat bleek, dit verhaal paste perfect bij onze dansers. Ik zocht al een tijdje naar iets uit de ‘roaring twenties’, de swingende jaren 20 in Amerika. Dit verhaal speelt zich af in die periode in New Orleans.”