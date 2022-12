Dat is even wennen: direct ruiten krabben op eerste dag meteorologische winter

Het is even wennen: na een relatief warme herfst, kon op de eerste dag van de meteorologische winter direct de ruitenkrabber tevoorschijn worden gehaald. En de kou blijft nog even.

Het contrast is best groot, in vergelijking met nog maar een maand geleden. Toen was het zelfs nog mogelijk om zonder jas op een terras te zitten en in Zeeland werd de warmste 27 oktober ooit gemeten. Het was sowieso een vrij zachte herfst. Enerzijds een meevaller, want het betekent dat de verwarming nog niet op volle kracht hoefde te werken. Wel zo prettig met de huidige energieprijzen.

Maar het lijkt dan nu toch echt gedaan met temperaturen die nog in dubbele cijfers reikten. 's Nachts is het sowieso al koud, maar vroege vogels merkten vanochtend dat in de auto stappen en wegrijden er niet in zat; een laagje ijs op de ruit verhinderde dat. En dan weet je: het gaat echt richting winter.

Volgens Weeronline is het momenteel dan ook kouder dan normaal rond deze tijd van het jaar. In het weekend wordt het niet warmer dan 2-3 graden en in de nachten kan het licht vriezen. Dat scheelt al gauw een graad 4 à 5 met wat gebruikelijk is voor december. Toch ligt sneeuw- en/of ijspret de komende tijd nog niet in de lijn der verwachting, want daar is het dan weer net niet koud genoeg voor.

De weersvoorspellers schatten de kans op een witte kerst nu in op zo'n 7 procent. ‘Maar doordat het niet boterzacht lijkt te worden, mag er hoop worden gehouden'.

Tot die tijd lees je hier hoe je je auto ijsvrij houdt.