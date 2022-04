David en Roman uit Oekraïne voetballen in Middelburg: ‘Kans om even te ontsnappen aan de oorlog’

De jongens dribbelen behendig mee met hun ploeggenoten van de JO8. Rennen achter de bal aan, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Het regent deze donderdagmiddag pijpenstelen op het Middelburgse voetbalveld, maar dat maakt David en Roman ogenschijnlijk niets uit. Ze rennen, lachen en zijn gefocust op de bal. Engels of Nederlands spreken ze nauwelijks, maar via de bal gaat de communicatie probleemloos.