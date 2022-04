David Luteijn (1943-2022): Bestuurder met een oneindig palmares

Na de Landbouwhogeschool in Wageningen zette Luteijn begin jaren 70 zijn eerste bestuurlijke stappen bij de Zeeuwse Landbouw Maatschappij. Eerst als secretaris, maar al snel als voorzitter. Het was het begin van een lange carrière van de man, die in het oorlogsjaar 1943 werd geboren in Zuidzande.

In 1976 werd hij voorzitter van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité, een machtig bolwerk van de gewestelijk agrarische organisaties. Er volgden daarna tal van (neven)functies: voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Nederland, bestuursvoorzitter van de Cebecogroep, twaalf jaar Eerste Kamerlid voor de VVD (1983-1995). Hij was enige tijd voorzitter van de liberale Senaatsfractie. In 1999 en 2000 was hij ruim een half jaar waarnemend commissaris van de koningin in Zuid-Holland.