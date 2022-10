De deur staat open voor grotere minicampings: ‘Zo is de kust ook betaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee’

In de druilerige regen ligt de Knockaerthof bij Cadzand er wat stilletjes bij. Er valt nu niet veel te boeren, eigenaren Peter en Alix Cornelis zijn naar hun werk bij Vervaet Machinery en de chocoladefabriek P&T. De minicamping is verlaten. Pierre Cornelis, die het bedrijf drie jaar geleden overdroeg aan zijn zoon en schoondochter, geeft een rondleiding. Met zijn vrouw Jozien zit hij nog steeds in de maatschap, maar ze wonen inmiddels een paar kilometer verderop in Nieuwvliet. Van het blokhutje dat ’s zomers als receptie dient, gaat het naar het bescheiden toiletgebouw en de gemeenschapsruimte, met een knutseltafel, een bank en een boekenkast. ,,Je hebt hier mooi uitzicht, een toilet, douche, wifi en elektriciteit, maar je moet zelf om je brood want er is geen winkeltje. Daarvoor rekenen we een sportieve prijs van 25 tot 30 euro per nacht. Zo blijft het ook betaalbaar voor gezinnen met een kleine portemonnee.”