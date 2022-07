De dode bultrug en de dure dijk in Hansweert... Kortom, wat weet jij nog van het nieuws?

Het was weer een week bomvol Zeeuws nieuws. In deze test stelt de PZC-redactie jou op de proef. Heb je goed opgelet en elke dag onze site of app gecheckt? Dan moet deze nieuwsquiz een eitje voor je zijn.