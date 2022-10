De een gaat voor de stroopwafels, de ander gaat voor het applaus: Zeeuwse Wandelmarathon is weer één groot feest

Onderaan de hoge trap staat Cobi van de Vrie uit Kapelle haar handen blauw te klappen voor iedereen die voorbij komt. Echtgenoot Quinten en dochter Lotte doen enthousiast mee. ,,We staan hier al vanaf twaalf uur”, roept Cobi boven haar geapplaudisseer uit. ,,We blijven tot het eind. Soms gaan we even ergens anders staan, of we eten even een broodje, maar daarna gaan we meteen weer klappen.”



Waarom ze het doen? ,,Om de mensen aan te moedigen. We kennen er heel wat die meedoen, onze schoonzoon onder andere, maar we weten ook gewoon hoe fijn het is als je weet dat je niet alleen bent. Iedereen zwaait en lacht. Daar doen we het voor. Kijk, daar heb je Peter. Hoi Peter! Wat goed dat je meedoet!”