De elfde van de elfde is geweest, de Zeeuwse carnavalsmotto’s zijn bekend: ‘Me legge de lôôper uut’

De verkleedkleren worden afgestoft en de prins maakt zich klaar voor zijn kroning. Als jij je vrijdag de hele dag hebt afgevraagd wat er te doen is met het getal elf, dan is het tijd om je onder te dompelen in de carnavalscultuur, vindt Ton Oosthoek. Hij is voorzitter van carnavalsvereniging de Koenkelpot in ’s-Heerenhoek - het Paerehat in carnavalstijd. ,,Vanaf vandaag begint het écht te leven. Op de elfde kronen we de prins en maken we het motto van dit jaar bekend. Een dag waar een echte carnavaller naartoe leeft. Carnaval is meer dan hossen en zuipen in de kroeg. Vijf dagen lang staat het hele dorp op zijn kop.”