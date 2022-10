De ene politieke partij zegt het wat harder dan de andere maar: ‘onteigening van boeren is in Zeeland niet aan de orde’

Twee dagen na de presentatie van het rapport ‘Wat wel kan’ van Johan Remkes debatteerden Provinciale Staten vrijdag over stikstof. Hoewel de aanbevelingen van de Haagse bemiddelaar worden gezien als een aanmoediging van het Zeeuwse stikstofbeleid - kort samengevat: er samen uitkomen - is er grote ongerustheid over de piekbelasters in Zeeland. Remkes adviseert zo snel mogelijk vijf- tot zeshonderd van de grootste vervuilers uit te kopen. Lukt dat binnen een jaar niet vrijwillig, dan moet het maar gedwongen.

Quote Kunt u beloven dat onteige­ning in Zeeland niet plaats­vindt? Trekt u een rode lijn? Alex de Burger en Robert Koevoets, SP en Fractie Koevoets

,,Hebben wij voor Zeeland de piekbelasters in beeld en is een periode van één jaar voor uitkoop op vrijwillige basis reëel?", wilde Anton Geluk (CDA) weten. ,,Kunt u beloven dat onteigening in Zeeland niet plaatsvindt?", vroeg Alex de Burger (SP) aan gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA, natuur). François Babijn (Partij voor Zeeland) zag het somber in. ,,Dit kan en gaat uitlopen op onteigening.” Hij wilde weten wat het advies van Remkes betekent voor kunststoffabriek Yara in Sluiskil, een grote stikstofuitstoter in Zeeland.

Water naar de zee dragen

Volgens Joan van Burg (SGP) zijn veel aanbevelingen van Remkes niet van toepassing op Zeeland. ,,De grootste piekbelasters drijven hier rond richting Antwerpen en Rotterdam, of ze zitten in het buitenland. Heel knap als je die weet uit te kopen.” Robèrt Brunke (Pro Zeeland) noemde het ‘water naar de zee dragen’ als Zeeland zijn best doet om de uitstoot terug te dringen, terwijl de meeste stikstof vanuit het buitenland en vanaf zee komt.

Ook Pijpelink vond het teleurstellend wat er in het rapport van Remkes staat over het buitenland. ,,Datgene waar we wél regie op hebben, voeren we uit, maar als dan de achterdeur blijft openstaan, is dat inderdaad een beetje water naar de zee dragen.” Ze snapte de commotie over de piekbelasters, maar wil afwachten hoe het kabinet omgaat met het advies van Remkes. Wel gaf ze aan, onder meer in haar antwoord op de vraag over Yara, dat verduurzaming en innovatie ook mogelijkheden zijn om uitstoot terug te dringen en dat Remkes aangeeft dat sociaal-economische effecten moeten meewegen in beslissingen over piekbelasters.

Quote Logisch dat je een kabinet dat nog niks gezegd heeft niet op de vingers kunt tikken. Joan van Burg, SGP

Dat het in Zeeland al beleid is om niet te onteigenen stelde onder meer SP, PvZ en de fractie Koevoets niet gerust. ,,Trekt u een rode lijn?", vroeg Robert Koevoets. ,,Onteigening gaat niet aan de orde zijn, want we hebben onze eigen Zeeuwse aanpak", betoogde Van Burg. ,,Het is ook wel logisch dat je een kabinet dat nog niks gezegd heeft niet op de vingers kunt tikken. Het is de koninklijke weg om op die reactie te wachten."