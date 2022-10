De gang, de keuken en de trap vol pakketjes: Wendy uit Wolphaartsdijk heeft haar eigen postkantoor aan huis

Pakjes in de hal, van de voordeur tot het toilet. Pakjes in de keuken. Pakjes bij de voordeur. En pakjes op de trap, op elke tree een stuk of twee. Als Dave (10) naar zijn kamer gaat, moet hij uitkijken dat hij niet over de pakjes struikelt. Het zijn er tientallen. In doosjes, in plastic tasjes of gewikkeld in kranten, soms zelfs gewoon een gebruikt tissuedoosje, niet zelden met meters tape eromheen.