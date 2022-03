De graanprijs is extreem hoog en daarom zaaien Zeeuwse telers meer tarwe

Moeten we nog bij Lukoil tanken? Me­de-eigenaar van Zeeland Refinery heeft nauwe banden met Kremlin

VLISSINGEN - Machtige Russische bedrijven hebben een vinger in de pap in de Zeeuwse economie. Waterschap Scheldestromen zou energiecontracten met Gazprom hebben. Zeeland Refinery is voor 45 procent eigendom van Litasco, een dochter van het Russische oliebedrijf Lukoil.

4 maart