De haspels staan alweer op de Zeeuwse akkers, want het is nog steeds te droog: ‘De uien groeien niet hard genoeg!’

Ondanks een paar plensbuien en zelfs een verwoestende tornado in Zierikzee is de Zeeuwse bodem nog te droog. Al in maart begonnen boeren te beregenen. En nu komen de haspels en beregeningsbomen opnieuw van stal. ,,De uien groeien niet hard genoeg.”

Na een kleddernatte februari stond teler Bert de Bruijckere uit Aardenburg in maart op een stuivende akker. In de hele maand viel 2 millimeter regen, waar dat normaal 60 tot 70 millimeter is. Om het tere uienzaad boven het maaiveld uit te laten piepen, moest De Bruijckere al beregenen.

Nu stuift het weer in Aardenburg. De beregeningsboom moet andermaal de akker op, want een paar buien ten spijt is de grond nog droog. De weersvooruitzichten zijn ook ongunstig. De komende twee weken wordt amper een spatje regen verwacht. De Bruijckere: ,,De uien hebben nu water nodig om goed door te kunnen groeien. Momenteel gaat dat niet hard genoeg. Ik moet dus beregenen om kilo’s te krijgen.”

Zorgenkindje

Over de aardappelen maakt hij zich nog geen grote zorgen, die staan er mooi bij. Een zorgenkindje is vreemd genoeg de tarwe, een rustgewas dat mede door de oorlog in Oekraïne flink meer is aangeplant door Zeeuwse boeren. ,,Ook de tarwe heeft geleden onder de droogte, terwijl graan minder weersgevoelig is dan uien en aardappelen. Regen tijdens de bloei hielp evenmin. Ik verwacht geen bijster grote oogst”, zegt De Bruijckere.