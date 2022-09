‘De Meeuw’ neemt tankstation Shell bij Arnemuiden over (en ja, ze gaan daar ook aardbeien verkopen)

Nieuwe afspraak in Zeeland: behande­ling hartritme­stoor­nis­sen dichter bij huis en door de eigen huisartsen

Patiënten die last hebben van hartritmestoornissen (atrium- of boezemfibrilleren) moeten zoveel mogelijk bij de eigen vertrouwde huisarts, dichtbij huis, worden behandeld. Cardiologen en huisartsen in Zeeland hebben daarover nieuwe afspraken gemaakt.

21 september