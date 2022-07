De mosselburger is het neusje van de zalm bij de opening van het seizoen voor bodemmosselen: ‘Supergezonde snack in een hamburgerjasje’

Wat echt smaakt, is de mosselburger die de Zeeuwse fotograaf/kunstenaar Rem van den Bosch samen met chef/ondernemer Tim Sinke ontwikkelde. De gezonde, zilte ‘take on the hamburger’ is wel het nieuwtje van de dag. Van den Bosch kwam vanuit zijn project Zorg voor elkaar, zorg voor de wereld op het idee om een supergezonde snack op de markt te brengen.

Het is geen spielerei, zegt hij. ,,Ik heb er samen met Tim geld ingestoken. Tim heeft de mosselburger ontwikkeld. Hij moest een volle mosselsmaak hebben. Daarom is de mosseljus gebruikt om de snack veel smaak mee te geven. De mosselburgers worden geproduceerd door Jong Food in Rijen. We willen er Nederland en België mee veroveren. Eerst richten we ons op de horeca en groothandel, maar het zou mooi zijn als ons product straks ook in het supermarkt schap ligt.”