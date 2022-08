De muziek zeilt door Zeeland tijdens Nazomerfestival

het strandhuisje Op je 82e jaar in bikini voor het strandhok­je

Zie ze daar lekker zitten. In het eerste hokje naast de toiletten en strandpaviljoen De Banjaard. John Jobse (73) uit Kamperland en Annie de Hooge (82) uit Goes. Ze latten. De locals hebben het naar hun zin op het strand. Naar eigen zeggen huren ze al zo’n dertig jaar altijd hetzelfde huisje. ,,Onze tijd van jakken en jagen is voorbij.”

24 augustus